Вместо снегопада - ледяной дождь: в Волгограде погода испортится уже завтра

Во вторник на улице может быть скользко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снег в Волгограде пока не задержался. Обильные зимние осадки были в Волгоградской области в конце ноября. А сейчас мороз и пыль. И как в такую погоду быть предновогоднему настроению? А в ближайшие сутки ожидается вовсе неприятное явление. Как сообщили «КП-Волгоград» в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и завтра днем, 15 декабря, в Волгограде и по области переменная облачность, местами пройдет снег и ледяной дождь. В некоторых районах региона будет туман и гололед. Так что пешеходам нужно идти осторожно, чтобы не поскользнуться. А автомобилистам надо двигаться с соблюдением всех правил по обледеневшим дорогам. А то и так аварий бесконечное множество.

Ветер - юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью по области минус 5-10 градусов, местами мороз до 15 градусов. Завтра днем минус 3-8, в южных районах потеплеет до нуля. В Волгограде в ночные часы 10-12 градусов мороза. Завтра днем минус 3-5.

А до конца рабочей недели в Волгограде ожидается снег в среду. По информации «Яндекс.Погода» в пятницу в областном центре температура воздуха будет около нуля как днем, так и ночью.