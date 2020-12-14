Болельщики «Ротора» назвали Камиля Муллина лучшим игроком в матче с «Уфой»

Камиль Муллин смотрит, как после его удара мяч летит в ворота "Уфы". Фото: СК "Ротор".

Болельщики «Ротора» определили лучшего игрока команды в игре 18-го тура РПЛ с «Уфой». Выбор был почти очевидный. 12 декабря сине-голубые одержали первую победу на «Волгоград Арене» в сезоне, счет 1:0. А автором единственного забитого мяча стал Камиль Муллин, который вышел на замену во втором тайме. И именно за него поклонники «Ротора» отдали большинство голосов в аккаунтах клуба в социальных сетях. Нападающий набрал 41% голосов. Кстати, Муллин вышел в единоличные бомбардиры своей команды с тремя забитыми мячами.

Второе место за звание лучшего игрока в матче с «Уфой» занял полузащитник Сергей Макаров, сделавший голевую передачу на Муллина. За хавбека проголосовал 21% фанов сине-голубых. На третей строчке опроса – Седрик Гогуа, у которого 18% голосов. Защитник тоже принял участие в голевой атаке «Ротора».