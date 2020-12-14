В Волгограде, Волжском и Камышине продолжается высокий прирост заболевших коронавирусом

14 декабря коронавирусом заболели жители Волгограда, Волжского и 21 района области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области 14 декабря подтвердился 271 случай заболевания ковидом. Заразились жители двух городов и 21 района региона. Наивысший прирост, как обычно, в Волгограде. Сегодня в областном центре 113 человек получили положительные тесты на коронавирус. В другом городе области, в Волжском, 27 жителей начали борьбу с вирусом. Среди районов сохраняется непростая ситуация в Камышинском. В понедельник там 38 новых случаев ковида.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 14 декабря Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Ленинском районе 13 жителей заболели коронавирусом. По 10 человек заразились в Михайловском и Урюпинском районах, 9 – в Новониколаевском. В Иловлинском, Светлоярском, Фроловском районах по 7 новых случаев ковида, в Еланском и Котовском – по 5. В Среднеахтубинском районе четверым пациентам лаборатории подтвердили COVID-19. По 2 заболевших в Городищенском, Жирновском, Калачевском, Серафимовичском районах. По 1 жителю подхватили вирус в Даниловском, Клетском, Котельниковском, Нехаевском, Руднянском и Суровикинском районах.

Среди заразившихся сегодня жителей Волгоградской области большинство в возрасте от 50 до 64 лет – 89 человек. 73 положительных теста среди волгоградцев 30-49 лет. Заболели 68 пенсионеров старше 65 лет. Подтвердился ковид у четырех детей 1-6 лет. Среди школьников коронавирус у 11 ребят 7-14 лет и восьми подростков 15-17 лет. Выявили болезнь в понедельник и у 18 жителей области от 18 до 29 лет.