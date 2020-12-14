34 и 35 лет: коронавирус убил молодых волгоградок

14 декабря от коронавирса в Волгоградской области умерли 3 женщины и 1 мужчина Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ежедневно список жертв от коронавируса в Волгоградской области растет. Пандемия унесла жизни уже 372 человек. 14 декабря ковид стал причиной смерти у четырех жителей – у одного мужчины и трех женщин. Все они оказались в больнице с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Спасти медикам их не удалось. Даже двух молодых волгоградок.

34-летняя жительница Волгограда сразу пошла в поликлинику, когда почувствовала проблемы со здоровьем. Обследование показало необходимость в госпитализации. Тем более у пациентки были хронические заболевания органов дыхания, сердца и эндокринной системы. Девушка легла в ковидный госпиталь на базе Волгоградской областной клинической психиатрической больницы №2. Через 2 дня после заболевания обратилась за помощью 35-летняя камышанка. Ей дали направление в городскую больницу №1. У жительницы Камышина были хронические заболевания мочевыделительной системы, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Не удалось победить коронавирус 57-летнему жителю Волжского. Он посетил терапевта через 4 дня после проявлений вируса. Врач решил, что пациенту нужно проходить лечение в стационаре. Мужчина оказался в городской клинической больнице №3. Он страдал заболеваниями сердца и эндокринной системы.

Самолечением в течение десяти дней занималась 75-летняя жительница Волгограда. И все же пенсионерка решила сходить к участковому врачу. Специалист настоял на госпитализации в клиническую больницу №4. У пенсионерки были проблемы с сердечно-сосудистой системой.