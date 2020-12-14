Под Волгоградом за гибель 15-летней школьницы в ДТП пьяному водителю дали 6 лет тюрьмы

Школьница умерла в больнице, а водителю дали 6 лет за смертельное ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня Палласовский районный суд приговорил 29-летнего жителя Волгоградской области к 6 годам тюрьмы за смертельное ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка. Напомним, авария произошла 16 июля 2020 года на в Палласовке на пересечении улицы Островная и Водопьянова.

Тогда молодой водитель «ВАЗа» протаранил легковушку, в которой находилась школьница. В итоге несовершеннолетняя умерла в больнице, травмы получили оба водителя и 18-летний юноша.

- Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, принял меры к возмещению морального вреда. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СУ СКР по региону, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Также мужчине по ходатайству прокурора запретили иметь водительское удостоверение еще три года после отбывания тюремного срока.