В подъезде загорелась коляска: волгоградец и его годовалая дочь отравились угарным газом

Отец и дочь попали в больницу. Фото: Юлия Данильченко

ЧП произошло около пяти часов утра 13 декабря в многоэтажном доме по улице Костюченко в Тракторозаводском районе Волгограда: в подъезде загорелась детская коляска. К счастью, ребенка в ней не было, а соседи почувствовали резкий запах дыма и выбежали на площадку, чтобы затушить огонь. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в областном ГУ МЧС.

Очевидцы сразу позвонили в службу спасения. Расчеты выехали на место происшествия, но к моменту их прибытия жильцы успели залить коляску водой. В тушении пожара участвовал и отец годовалой малышки. Он получил ожоги обеих рук, а в квартиру попал едкий запах.

На всякий случай вызвали и медков: мужчине и его ребенку стало плохо от угарного газа, которым они успели надышаться. Оба были госпитализированы. Отметим, что причины ЧП устанавливаются. По предварительной версии, коляску подожгли неизвестные.