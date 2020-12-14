В Волгограде появятся 7 новых управляющих компаний

По итогам заседания лицензионной комиссии Волгоградской области еще 7 новых УК получили разрешение на обслуживание многоквартирных домов в регионе. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областного Госжилнадзора.

Приступить к работе коммунальщики смогут не раньше 2021 года, а пока в управлении компаний «Почет», «Монтажстрой сервис», «Колумбит», «Стройком», «Современный город», «Старатель», «Вертикаль» нет ни одного МКД.

По закону, сначала коммунальщики должны заключить договора с теми домами, которые либо нуждаются в смене управленца, либо по итогам общего голосования выберут его самостоятельно. Лишь после этого УК внесут в реестр, и она сможет начать обслуживание домов и уборку территорий.

Отметим, волгоградцы не всегда довольны работой своих УК: «работа» некоторых приводит даже к несчастным случаям.