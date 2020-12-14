За выходные волгоградские полицейские поймали 50 нетрезвых автомобилистов

Сотрудники полиции поймали сразу 50 пьяных водителей за выходные. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В эти выходные наряды ГИБДД волгоградского Главка поймали сразу 50 нетрезвых водителей. Некоторые из них попали в ДТП и разбили чужие машины. За пьяное вождение автомобилисты понесут серьезное наказание: от административного штрафа с лишением прав вплоть до тюремного заключения, если нарушение совершено повторно (от 1,5 до 2 лет).

Не все волгоградцы, севшие за руль пьяными, признавались в этом. Многие предпочли отрицать очевидное, отказывались от прохождения медосвидетельствования и даже сочиняли, что не умеют писать, лишь бы не ставить подписи в протоколах. Чаще всего пойманные на правонарушении водители возвращались домой.

- Если вы стали свидетелем управления транспортным средством нетрезвым водителем, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.