В ДК на севере Волгограда восстанавливают фасад

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» территория вокруг ДК в Тракторозаводском районе Волгограда получила вторую жизнь: тут восстановили более 17 тысяч квадратных метров. Вокруг здания появились новые деревья и кустарники со стороны улиц Жолудева и Шурухина, также прогулочные аллеи и фонтан. Теперь подрядчик готов приступить к реконструкции самого здания – сначала фасада, затем других элементов объекта.

- Компании предстоит заменить оконные блоки и входные двери, восстановить приямки и привести в порядок гранитное крыльцо. Также подрядная организация обновит штукатурное покрытие здания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что в следующем году власти обещают преобразить стадион «Трактор». Уже разработан проект реконструкции, в частности отремонтируют прилегающую площадку, а сам стадион превратят в современный спортивный кластер.