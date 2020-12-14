60% волгоградцев привились от гриппа

Планы по вакцинации от гриппа выполнен. Впереди - вакцинация от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прививочная кампания в Волгоградской области достигла необходимых минимальных показателей: полтора миллиона человек или 60% жителей региона сделали прививки от гриппа. Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании 14 декабря отметил, что это хорошие цифры и задачи выполнены. В частности, это касается детей, подростков, беременных, сотрудников различных сфер, которые продолжают работу в реальном режиме. Из групп риска привито 75%. Впереди – вакцинация от коронавируса.

- С 10 декабря стартовала массовая прививочная кампания от COVID-19. Первый этап, который реализуется в декабре 2020 года - январе 2021 года, включает вакцинацию представителей профессий, входящих в группы риска, — медицинских и социальных работников, сотрудников сферы образования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Добавим, что вакцину от коронавируса смогут получить бесплатно все желающие. Для этого будет развернуто 13 прививочных центров, а сами прививки сделают бесплатно по полису ОМС.