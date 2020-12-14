Чиновники администрации Волгоградской области наняли себе охрану за 32 миллиона

Фото: Администрация Волгоградской области

Обеспечение порядка в зданиях администрации Волгоградской области на весь 2021 год обойдется в круглую сумму. Чиновники наняли себе охрану за 32,5 миллиона рублей. Подписанный контракт опубликован на сайте Госзакупок. Услуги частных охранников обойдутся в 31,3 миллиона. Еще чуть более 1,1 миллиона придется заплатить за систему мониторинга. На предоставление охраны для областной администрации откликнулась только одна организация – ЧОП «КРОМ».

Согласно документу, частная охрана будет работать на 17 объектах администрации – в зданиях, где находятся различные комитеты. Их адреса: Новороссийская, 15, Новороссийская, 41, Рабоче-Крестьянская, 13, Рабоче-Крестьянская, 15, Порт-Саида, 5а, Порт-Саида, 7, Елецкая, 1А, Коммунистическая, 19, Козловская, 39а, Огарева, 6, Краснознаменская, 12, площадь Павших Борцов, 2, Комсомольская, 10а, Скосырева, 7, проспект Жукова, 3, Витимская, 15а. За одну 24-часовую смену на всех объектах будут работать 24 охранника.

На каждом посту охранники будут следить за порядком с огнестрельным нарезным оружием и специальными средствами. Среди грубых нарушений, которые не имеют права допускать работники в смене, это сон и курение, а также грубое обращение с чиновниками и посетителями комитетов.