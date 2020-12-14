Под Волгоградом автоледи протаранила легковушку: оба водителя в больнице

Оба водителя в больнице. Фото: Юлия Данильченко

Грубое нарушение правил дорожного движения со стороны 27-летней автоледи стало причиной серьезной аварии 13 декабря в Камышинском районе Волгоградской области. Женщина ехала за рулем «Рено Мегана» около семи часов вечера. Она направлялась из села Веселова по дороге «Камышин - Гуселка».

- На 28 километре выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Богдан-2110» под управлением 31-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На место аварии приехали инспекторы ГИБДД и врачи. Первые осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, а вторые незамедлительно оказали помощь пострадавшим – виновнице аварии и второму водителю. Их госпитализировали.

Отметим, что за сутки на трассах региона зарегистрировано четыре аварии с пострадавшими. Также инспекторы поймали 25 нетрезвых водителей.