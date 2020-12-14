Просрочка и неизвестное происхождение: в Волгограде изъяли почти 15 кило кондитерских изделий

Чаще всего покупатели смотрят на срок годности хлеба – кушать просроченный продукт никому не хочется. А вот на кондитерских изделиях типа тортов порой и не найдешь даже информации о производителе. Поэтому инспекторы Роспотребнадзора по Волгоградской области весь год мониторили рынок. За 9 месяцев 2020 года организовали десятки проверок различных точек продаж и по итогам выявили 0,6% нарушителей среди торговцев сладостями.

Среди самых популярных нарушений – просрочены сроки годности, отсутствие документов, антисанитарное состояние на в помещениях и прочее.

- Изъяли из оборота 14 партий кондитерских изделий в количестве почти 15 килограмм. За выявленные нарушения должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 57000 рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного надзорного ведомства.