14 декабря в Дзержинском районе Волгограда не будет горячей воды

С раннего утра 14 декабря жителям многоэтажных домов Дзержинского района Волгограда до конца рабочего дня придется потерпеть некоторые неудобства: из-за ремонта коллектора им отключат горячую воду. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессии водоснабжения», это плановой основной этап восстановительных работ. Так как сам коллектор толщиной 1200 миллиметров пролегает на глубине аж семи метров, это осложнило проведение ремонта в ранние сроки. Плюс пришлось разрабатывать дополнительное техническое решение.

- Рабочим предстоит соорудить внешний саркофаг, герметизирующий поврежденный отрезок сети. Для этого требуется снизить нагрузку на коллектор. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, принято решение сохранить холодное водоснабжение, - добавили в пресс-службе.

Горячей воды не будет с шести утра, так что работающим волгоградцам лучше принять душ заранее или приготовиться греть воду в кастрюльках.