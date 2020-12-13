Такси в овраге, водитель в больнице: на юге Волгограда серьезная авария

Такси оказалась в овраге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла в обед 13 декабря в Кировском районе Волгограда. Спровоцировал ее 80-летний водитель «семерки», который ехал со стороны улицы Колосовой в сторону Красноармейского района. Напротив дома №18 он не уступил дорогу на перекрестке. где в этот момент ехала такси «Фольксваген Поло». В итоге иномарка от удара и на полной скорости вылетела с дороги и оказалась в овраге. Находившиеся внутри 36-летний водитель и пассажир примерно такого же возраста чудом выжили.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в больницу с травмами попал пожилой водитель. Известно, что у него сотрясание головного мозга и перелом челюсти. Волгоградца госпитализировали в больницу, оказали необходимую медицинскую помощь.

Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место дорожного происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося.