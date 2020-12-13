В Волгограде, Волжском и Камышине резкий прирост коронавирусных больных

Сразу 274 заболевших за сутки – такова статистика заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области 13 декабря. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Волгограде – сразу плюс 102 пациента. В Волжском – плюс 30, в Камышинском районе – плюс 30 человек.

Также COVID-19 нашли еще в 24 муниципальных районах региона. Среди них Котельниковский (+15), Городищенский (+13), Михайловский (+11), Жирновский (+9), Урюпинский (+9), Фроловский (+7), Калачевский и Ленинский (по +5), Светлоярский и Чернышковский (по +4). В других районах от 1 до 3 новых случаев заражения.

Среди зараженных один младенец, два ребенка до 6 лет, еще семь детей до 14 лет и 4 подростка до 18 лет. Больше всего заболевших среди возрастных категорий от 30 до 49 лет (81 случай) и от 50 до 64 лет (95 случаев).

Напомним, в области действует перчаточный и масочный режимы, а людям старше 65 лет лучше соблюдать самоизоляцию.