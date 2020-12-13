Коронавирус унес жизни пяти волгоградцев за сутки

Число жертв растет с каждым днем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 5 летальных случаях 13 декабря 2020 года. Таким образом общее число умерших от коронавируса составил по последним данным 368 человек.

Одной из жертв COVID-19 стал мужчина 70 лет из Волгограда. Он вернулся из командировки из Москвы, где подхватил вирус. Сразу же обратился в больницу, лечился в ГУЗ «КБ №4». Ковид дал осложнения, мужчина не выжил. 61-летний волгоградец би 52-летняя женщина из Октябрьского района области были госпитализированы в эту же больницу. Имели хронические заболевания и уже запущенную пневмонию.

64-летнюю жительницу Урюпинска лечили сначала амбулаторно, затем в местной больнице, где она умерла от коронавируса. Последней за сутки жертвой смертельной инфекции стал 67-летний мужчина из Нехаевского района. Он также скончался от осложнений.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением - обращайтесь за помощью к врачам, - добавили в оперштабе.