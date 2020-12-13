350 детей-сирот получат жилье в Волгоградской области

До конца 2020 года ключи от новых квартир должны получить 350 детей-сирот из Волгоградской области. Покупка жилья идет как за счет привлечения федеральных, так и региональных средств. Финансирование в этом направлении увеличивается. Так, 304 квартиры фактически приобретены – облстрой подписал соответствующие контракты. Новоселами стали 158 человек. Остальным ключи вручат до конца текущего года.

- Все помещения предоставляются с полной отделкой, а также исправными сантехническими приборами и кухонными плитами. При заключении контракта на приобретение жилья для сирот предпочтение отдается домам с удобным расположением, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что почти сто льготников воспользовались правом на временное пользование квартирами спецжилфонда. Дети-сироты региона получают для постоянного проживания как жилье, купленное на вторичном рынке, так и в новостройках.