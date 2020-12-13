17-летние студенты из Волжского спасли продавщицу от покупателя с пистолетом Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Инцидент случился в одном из торговых павильонов Волжского: 28 ноября 2020 года в магазин ворвался вооруженный мужчина, которого смогли скрутить и обезоружить два 17-летних студента. Их решили наградить почетными грамотами за активную гражданскую позицию.

Известно, что опасный посетитель сначала попросил продавщицу вызвать ему такси. Было видно, что он неадекватный, женщина решила отказать. Тогда мужчина достал пневматический пистолет и стал угрожать убийством. Повезло, что молодые люди проходили мимо и смогли спасти волжанку от возможных травм.

- За проявленную активную жизненную позицию, смелость и мужество при задержании преступника студентов поблагодарил начальник УМВД по Волжскому, высоко отметив их мужественный поступок, - рассказали «КП-Волгоград» пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.