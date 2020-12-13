Облили водой, завернули в пакет и выбросили на мороз: в Волгограде спасли 5 щенков

Фото: волонтеры

11 декабря одна из жительниц Кировского района, совершенно случайно выбрасывая мусор в поздний час, обнаружила в одном из контейнеров полиэтиленовый пакет с водой и пятью щенками: те слабо пищали. Конечно, им грозила смерть от морозов. Девушке пришлось перевернулась бак, чтобы достать сверток и забрать щенков домой, в тепло. Но опыта выхаживания за такими малышами она совсем не имеет. Да и приютов, готовых забрать щенят, совсем мало. «Дино» помогает распространением информации в интернете.

- Наш приют переполнен и терпит трудности ввиду отсутствия света, тепла и воды в условиях резко наступивших морозов, - рассказали волонтеры приюта «Дино».

Сейчас девушка, спасшая щенков, готова принять любую помощь (животных уже можно пристраивать или помочь с передержкой, питанием, советами). Контактная информация: +7 961 090-30-38.