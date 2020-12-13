В Волгограде автоледи врезалась в две машины и сбила пешехода

В больницу с травмами попал пешеход. Фото: Юлия Данильченко

ДТП произошло около часа дня 12 декабря в Кировском районе Волгограда: 37-летняя женщина за рулем «Дайхацу Териос» спровоцировала тройную аварию – она врезалась в две машины, затем сбила на парковке пешехода.

Установлено, что в тот день автоледи ехала по улице Писарева со стороны улицы Люксембург. Напротив дома №31 не предоставила преимущество «Ниссан Экс-Трейл». В итоге иномарки столкнулись. Затем машина виновницы аварии вылетела на парковочную стоянку и сбила 45-летнего пешехода. На этом злоключения автоледи не закончились: ее машину остановил стоявший автомобиль «Дэу Матиз».

- В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В настоящий момент инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства массовой аварии. Виновница будет привлечена к ответственности согласно законодательству.