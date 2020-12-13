Матч Ротор –Уфа собрал на «Волгоград Арене» 2139 болельщиков

13 декабря в декабрьский субботний день состоялась игра в рамках 18 тура Российской Премьер-Лиги: на стадионе «Волгоград Арена» встретились волгоградский Ротор и их соперники из Уфы. Несмотря на морозную погоду, которая держится с самого начала зимы, понаблюдать воочию за игрой приехало 2139 человек. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу сине-голубых. Стоит отметить, что на стадионе не было нарушений порядка, болельщики вели себя достойно.

- Для обеспечения охраны общественного порядка в месте проведения мероприятия было задействовано 296 сотрудников ОВД – нарядов ППС, экипажей ДПС, 139 сотрудников Росгвардии, а также 16 представителей казачества, 66 работников ЧОП, 500 контролеров-распорядителей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Подробнее о матче Ротор – Уфа читайте в подробном материале по ссылке.