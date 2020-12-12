В антилидерах по коронавирусу вместе с Волгоградом Волжский, Камышин и Городище

12 декабря коронавирусом заболели 277 жителей Волгограда, Волжского и 22 районов региона Фото: Екатерина СИМОХИНА

В субботу коронавирус установил очередной рекорд по приросту заболевших. 277 новых случаев за сутки. Заболели жители двух крупных городов Волгоградской области, а также 22 районов. Больше всего заразившихся в Волгограде – 87 человек. 25 положительных тестов получили жители Волжского. По 24 новых случая ковида выявили в Городищенском и Камышинском районах.

Карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 12 декабря Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Среднеахтубинском районе сегодня у 19 жителей подтвердили коронавирус, в Урюпинском – 14. В Иловлинском районе 10 заболевших, в Клетском – 9. 8 новых случаев ковида в Старополтавском районе, по 7 - в Калачевском и Чернышковском. 6 заразившихся во Фроловском районе, по 5 – в Жирновском, Николаевском, Октябрьском. По 4 человека подхватили опасный вирус в Котовском и Нехаевском районах, по 3 – в Палласовском, Светлоярском. В Быковском, Даниловском, Ольховском районах по 2 пациента начали борьбу с коронавирусом, в Кумылженском и Суровикинском районах – по 1 новому случаю заболевания.