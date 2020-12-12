От коронавируса умерли четыре жителя Волгоградской области

Коронавирус 12 декабря в Волгоградской области унес жизни одной женщины и троих мужчин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число жертв коронавируса в Волгоградской области достигло 363. За последние сутки в регионе ковид подтвердился причиной смерти у четырех погибших. Это одна женщина и трое мужчин, которые проживали в районах области. Двое из них затянули с обращением к медикам. Но при поступлении в больницы COVID-19 c двусторонним воспалением легких диагностировали у всех, сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе.

85-летний житель Камышинского района оказался в городской больнице №1 уже в тяжелом состоянии с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Как и когда примерно заболел пенсионер, медики установить не смогли. У пациента были проблемы с сердцем. 6 дней ковид развивался у 68-летнего мужчины из Ленинского района. Но он не обращался за медпомощью и сам не лечился. Только потом посетил участкового врача, который выдал направление в ЦРБ. Заразившийся страдал хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Спустя 2 дня после признаков недомогания пошла в поликлинику 60-летняя женщина из Урюпинска. После осмотра ее направили в Урюпинскую ЦРБ на госпитализацию. Но лучше ей не становилось. У женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Не спасли медики 50-летнего жителя Нехаевского района. Он отправился к терапевту сразу, когда начались признаки болезни. Исследование показало, что нужно в больницу. Его положили в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн. У пациента были сахарный диабет и заболевания сердца.