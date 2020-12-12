Вместо магистратуры на телешоу: волгоградка поборется за «Золото Геленджика»

Фото: из личного архива Валерии Хабаровой

«Верить в мечту и жить сердцем» - по такому принципу живет молодая волгоградка Валерия Хабарова. Летом девушка собиралась поступать в магистратуру в Волгоградский социально-педагогический университет. Но планы пришлось изменить. Студентке предложили участвовать в проекте «Золото Геленджика» на федеральном телеканале. Съемки выпали на один день со вступительным экзаменом. И Валерия отказалась от учебы, рассказали «КП-Волгоград» в PR-службе телеканала «ТНТ».

- Мои родители были против, перестали со мной общаться почти на две недели, посчитав меня глупой. Но я уверена, что мечты нужно воплощать в реальность. Я два года мечтала засветиться в каком-нибудь телешоу, даже загадывала желание на Новый Год, - поделилась эмоциями Валерия.

Пусть с магистратурой у девушки не сложилось. Но сейчас она на практике проявляет свои педагогические знания. 22-летняя Валерия работает во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапа. А на телешоу волгоградка пробилась более чем уверенно, справившись с заданиями кастинга. Зато испытания на съемках были куда сложнее и интереснее.

- Там действительно нужна была физическая подготовка и умение ориентироваться в стрессовых ситуациях. Особенно, когда нас пугали злые, большие дядьки.

А когда Валерия узнала, что ее точно покажут в телевизоре, она сильно расчувствовалась.

- Я чуть не разревелась от счастья!

Волгоградка вместе с Иваном Охлобыстиным. Фото: из личного архива Валерии Хабаровой.

Кроме того, что девушку покажут по телевизору, она рада общению с ведущим проекта, известным актером Иваном Охлобыстиным. Ей даже удалось сфотографироваться с ним.

- Иван Иванович очень искренний и веселый.

Эфир телешоу «Золото Геленджика» выйдет в эфир на «ТНТ» 13 декабря в 20.00. Валерию Хабарову ожидает мощная поддержка родных и друзей.

- За меня будут болеть весь мой педагогический университет, мои односельчане из села Червленое и жители Волгограда!