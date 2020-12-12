В Волгоградской области появилась ферма пятнистых оленей

Фото: Администрация Волгоградской области

Необычный вид животноводства для Волгоградской области начали развивать в Жирновском районе. Там появилась ферма пятнистых оленей, которые в дикой природе региона представлены малочисленно. На ферме могут одновременно жить сразу 680 особей. Пока что там около сотни полугодовалых пятнистых оленей, их уже осмотрели ветеринары. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, животных кормят концентрированными кормами, смесью овса и кукурузы. На ферме обустроили вольер в 400 гектаров, сделали подкормочные площадки, автоматические поилки, зимники, а также построили дом животновода. За зверьми персонал фермы следить круглосуточно.

До конца марта планируют сформировать все поголовье. Часть животных отправят на реализацию на рынки, а другую отпустят в дикую природу для пополнения естественной популяции пятнистых оленей.

В планах у инвестора в течение пяти лет построить еще 7 ферм для разведения пятнистых оленей, ланей, косуль, маралов и муфлонов в Жирновском и Котовском районах. Численность животных составит около шести тысяч голов. Объем финансирования проекта составляет 200 миллионов рублей. В администрации региона планируют, что такие фермы дадут толчок для развития экологического туризма в районах региона.