Из-за пьяной автоледи под Волгоградом погибла ее пассажирка

Приехавшие на место ДТП фельдшеры констатировали у пострадавшей смерть Фото: Иван МАКЕЕВ

Бесконечные рейды ГИБДД и серьезные наказания никак не могут дисциплинировать волгоградских водителей. Они продолжают садиться пьяными за руль, не осознавая, чем это может обернуться. Накануне вечером, 11 декабря, в Волгоградской области случилось очередное подтверждение, что езда нетрезвым опасна трагичными последствиями. В 22.50 в Среднеахтубинском районе 47-летняя женщина за рулем «Renault Logan» ехала в сторону Краснослободска. Но на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» в поселке Маслово она не справилась с управлением. Иномарка вылетела на встречку, на которой, правда, не было машин, а затем оказалась в кювете и перевернулась. В «Renault» была 34-летняя пассажирка. К сожалению, она погибла до приезда медиков. А полицейские определили, что женщина-водитель была пьяной.

В Камышинском районе накануне произошла массовая авария. 40-летняя автоледи на «Geely Coolray» направлялась со стороны Камышина в Петров Вал. Она не соблюдала безопасное расстояние и въехала в «Hyundai Genesis», который ехал впереди. От удара пострадавший автомобиль бизнес-класса вытолкнуло на встречную полосу, где он влетел в «ВАЗ-21074». «Семерка» по касательной задела «Chevrolet Klau». В результате столкновения четырех машин травмы получил 55-летний водитель «ВАЗ», которого увезли в больницу.