Где в Волгоградской области самая низкая и высокая безработица

Наименьшая нехватка работы в Быково и Рудне Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В начале пандемии коронавируса многие люди лишились работы. Мелкие предприятия закрывались, людей увольняли, потому что просто нечем платить зарплату. Но почти все закрытые на карантин организации мелкого и среднего предпринимательства сейчас уже возобновили деятельность. Это позволило многим потерявшим работу снова найти место для заработка. Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области опубликовал уровень безработицы от числа трудоспособных жителей по региону на 1 декабря. Хуже всего с работой дело обстоит в Котовском районе. Там показатель 3,73%. Но месяцем ранее было еще хуже – 4,5%. Высокий уровень безработицы на начало зимы фиксируется в Светлоярском районе – 3,59%, а также в соседнем Октябрьском – 3,23%. Выше 2% уровень безработицы в Нехаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Камышинском, Ольховском, Дубовском, Палласовском, Старополтавском, Чернышковском, Клетском, Городищенском и Калачевском районах.

В Волгограде процент безработных от общего числа трудоспособных граждан составляет 3,17. К 1 ноября он был выше – 3,8%. В Волжском сейчас этот показатель – 3,11%.

Лучше всего с работой в Быковском районе, где уровень людей без трудоустройства равен 0,59%. Второй показатель у Руднянского района – 0,91%. В целом по Волгоградской области уровень безработицы составляет 2,58%.