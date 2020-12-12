В Волгограде из-за ремонта на трамвайных путях сузили автодорогу

Бригады обновляют перекресток автомобильной дороги и трамвайных путей в Ворошиловском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Автомобилистам Волгограда сегодня, 12 декабря, нужно быть внимательными в Ворошиловском районе. На перекрестке улиц Баррикадной и Рабоче-Крестьянской специалисты начали ремонт асфальта на трамвайном переезде. Из-за этого для машин на данном участке сузили проезжую часть с 8.00 до 20.00 субботы. Поэтому при подъезде к перекрестку от водителей требуются осторожность и соблюдение правил. Ну и не надо создавать помехи для спецтехники.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, работы по локальному ремонту межрельсового пространства ведутся с применением технологии литого асфальта с повышенным содержанием битума. Это позволяет укладывать дорожное полотно даже в минусовую погоду.

Работы на проезжей части на трамвайном переезде – мера временная, добавили в администрации Волгограда. Комплексная реконструкция участка запланировали на 2021 год.