Рокировка транспорта: в Волжском возвращается трамвай №7, а автобусный маршрут №8 закрывается

Трамвай №7 возобновит работу в конце следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важное изменение в работе общественного транспорта в Волжском. Для жителей второго по величине города Волгоградской области вернут трамваи №7. Он снова будет ходить по маршруту «Оломоуцкая – ТЭЦ-1». На линию трамваи выйдут с 16 декабря. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, работа маршрута №7 приостанавливалась из-за коронавируса. Из-за болезни была нехватка в водителях и кондукторах. Пока электротранспорт по этому маршруту не ходил, специалисты успели обследовать контактные сети.

Первое отправление трамваев №7 с остановки «Оломоуцкая» будет в 5.39. Последний рейс от «ТЭЦ-1» планируют в 19.49. всего на линию выйдут 7 единиц транспорта. Интервал движения будет около десяти минут.

Из-за возвращения трамваев №7 в Волжском становится неактуальным автобусный маршрут №8. Мэрия его запускала в качестве дублера электротранспорта. Поэтому с 16 декабря автобусы №8 «32 мкр – ТЭЦ-1» прекращают свое движение.

Добавим, в декабре в городе-спутнике начали ходить трамваи, подаренные мэрией Москвы. На маршруты вышли 6 вагонов, в ближайшее время к ним присоединятся еще 2 единицы транспорта. Всего Волжский получил 15 столичных трамваев, которым 11-13 лет. Остальные 7 вагонов появятся на улицах города в начале 2021 года.