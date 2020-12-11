Суд запретил работу пищеблока в лицее №11, в котором ученики массово заболели кишечной инфекцией

В лицее №11 столовая останется закрытой более недели Фото: Олег ЗОЛОТО

Ворошиловский районный суд Волгограда приостановил деятельность пищеблока в лицее №11. В учебном заведении 4 декабря произошла вспышка заболевания норовирусом среди учеников. После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что все дело в столовой. Там выявили ряд нарушений. Поэтому с оператором школьного питания пришлось судиться.

В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что в пищеблоке не работала охлаждаемая витрина на линии раздачи, 4 из 12 варочных поверхностей электроплит были деформированы, в овощном цехе мойка не соединялась с канализацией, поэтому сточные воды работники столовой собирали в ведра. Также в пищеблоке осыпалась краска вентиляции, сломалась дверь холодильной камеры, моечная ванна для посуды была без гибкого шланга для ополаскивания тарелок, вилок и ложек. А сама посуда не дезинфицировалась по коронавирусным требованиям. Холодильники для рыбы и мяса были без термометров, ряд продуктов хранилась с нарушениями температурного режима. Все это создает угрозу здоровью школьников и распространению массовых инфекционных заболеваний, сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Представитель оператора школьного питания ООО «Виво Маркет» признал все нарушения. Но отметил, что все нарушения уже исправлены, и попросил на суде наказание в виде устного замечания или штрафа. Но Ворошиловский районный суд решил приостановить деятельность производственных помещений пищеблока Лицея №11 на 8 суток. Постановление можно обжаловать.