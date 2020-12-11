«После игры с Краснодаром был огромный осадок»: защитник Ротора рассказал, в каком настроении команда подходит к матчу с Уфой

На тренировках у Олега Кожемякина настроение хорошее. Фото: СК "Ротор".

12 декабря на поле «Волгоград Арены» выйдут футболисты «Ротора» и «Уфы». Они проведут матч 18-го тура Российской премьер-лиги. Каждой команде будет важно набрать 3 очка, потому что встречаются конкуренты в борьбе за выживание. «Уфа» на 14-м месте, «Ротор» - на 16-м. между соперниками 5 очков. Волгоградская команда подходит к поединку в боевом настроении, отметил защитник сине-голубых Олег Кожемякин. А как иначе. Футболистам надо реабилитироваться перед болельщиками. Всего 1 победа в 17-ти турах, а в прошлые выходные еще была оплеуха со счетом 0:5 в Краснодаре.

- Мы в боевом настроении, потому что после игры с «Краснодаром» был огромный осадок, - приводит слова Кожемякина пресс-служба «Ротора». - После досадного поражения. И сейчас все мысли направлены на 2 предстоящих поединка. Команда настроена по-боевому и настроение соответствующее.

До ухода на зимнюю паузу у «Ротора» остались 2 домашних матча. 12 декабря дуэль с «Уфой», а 16-го числа предстоит принимать «Арсенал». Оба клуба решают с сине-голубыми одну и ту же задачу – не вылететь. Олег Кожемякин говорит, что в команде примерно понимают, чего ожидать от ближайшего соперника – «Уфы».

- «Уфа» также, как и мы, пытается вылезти из трудной ситуации. Также старается максимально выкладываться во всех матчах. Мы уже провели с ними 1 поединок, знаем примерно и сильные, и слабые стороны. Они также понимают, что это за матч предстоит. Думаю, что мы, что они будут настраиваться только по серьезному.

Матч 18-го тура РПЛ между «Ротором» и «Уфой» начнется в 15.00 по волгоградскому времени. Прогноз «КП» на эту встречу.