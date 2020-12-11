Гаражи, газетные киоски, навесы: власти Волгограда объявили войну самостроям

В Волгограде продолжают бороться с незаконно построенными гаражами и ларьками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в разных районах на регулярной основе администрация заставляет собственников демонтировать самострои. Это могут быть гаражи, ларьки, ворота или металлические навесы. 14 декабря в администрации Кировского района соберется комиссия, которая примет решение о демонтаже 19 самовольно установленных нестационарных объектов, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный документ на сайте мэрии. По каждому строению чиновники определят: сносить или не сносить. В списке 3 лотка на улице 64-й Армии, на Аврорской, 48б убрать, возможно, придется часть павильона и навеса с ограждением из металлической сетки. Гаражи, ворота, строения, ограждения – всего 14 объектов – также могут признать самостроями на улицах Травяной, 73а, Песчаной, 76, Красных командиров, 257, Мопровской, 14, Долгопрудной, 15, 17, Фруктовой, 25, Щедрина, 60, 66а, Капустная балка-3, 6.

А в Тракторозаводском районе уже приняли решение о сносе десяти самовольно построенных объектах. Вблизи земельного участка по улице Ярцевой, 6 собственникам необходимо демонтировать 6 металлических гаражей площадью от восьми до 24-х квадратных метров. Киоск «Пресса» оказался незаконной постройкой на улице Шурухина, 10. Еще 1 небольшой торговый павильон в 6 квадратных метров владелец должен снести по улице Николая Отрады, 1. На улицах Кастерина, 1б и Николая Отрады, 10 самостроями признали 2 навеса по 10 квадратных метров. Отметим, что собственники должны разломать свои объекты и вывезти мусор в течение пяти рабочих дней. Если этого они не сделают, то демонтажем займется «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда», но за счет владельцев.