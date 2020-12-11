Ветеран Михаил Терещенко стал почетным гражданином Волгоградской области

Михаил Васильевич отметил 98-летие. Фото: облдума

Накануне Дня Конституции РФ в Зале Воинской и Трудовой Славы администрации Волгоградской области прошла церемония награждения жителей региона. Высокие награды федерального и регионального уровня вручал губернатор Андрей Бочаров. Звания «Почетный гражданин Волгоградской области» удостоили единственного в Южном федеральном округе кавалера пяти орденов Красной Звезды 98-летнего фронтовика Михаила Васильевича Терещенко.

- Я прошу Татьяну Михайловну передать награду вместе с нашими самыми искренними и теплыми поздравлениями! – отметил губернатор, вручая высшую награду региона дочери фронтовика Татьяне Терещенко.

Награду вручили дочери ветерана. Фото: АВО

В ноябре Михаил Васильевич Терещенко отметил 98-летие. Он родился в Белгородской области, воспитывался в детдоме. Войну встретил курсантом пехотного училища, участвовал в обороне Москвы, был участником легендарного военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. После в мирное время возглавлял одно из направлений военно-космического комплекса, работал на ракетном полигоне Капустин Яр. После увольнения в запас поселился с семьей в Волгограде, работал в НИИ, участвовал в общественной жизни города и области.

Также Указом президента РФ, президент ВолгГТУ Иван Новаков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, еще один экс-ректор, а ныне научный руководитель Владимир Лысак - орденом Александра Невского. Высокие награды получили и другие волгоградцы.