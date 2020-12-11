Более 60 нарушений: автомобилисты и пешеходы в Волгограде не соблюдают правила на дорогах

Участникам дорожного движения нужно быть более дисциплинированными Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневно на дорогах Волгограда и области случаются аварии, которые оборачиваются не только порчей автомобилей, но и травмами людей. Не редки и трагедии в ДТП. И это несмотря на регулярные рейды ГИБДД. Полицейские выявляются нарушителей, штрафуют их и напоминают о необходимости ездить по правилам. Но должного эффекта нет. Очередные масштабные рейды госавтоинспекторов завершились на магистралях Волгограда. Их итогом стало немалое число протоколов. Полицейские выявили 62 нарушения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду.

Наиболее частым нарушением является неправильная тонировка машины. 37 водителей заставили отдирать пленку со стекол, которая не соответствует техническому регламенту. Кстати, штраф за неправильную тонировку составляет 500 рублей. А за повторное нарушение можно получить 15 суток. Продолжают волгоградцы садиться пьяными за руль. За рейд сотрудники ГИБДД остановили двух водителей в нетрезвом виде. Некоторые автомобилисты ездят без полиса ОСАГО или без специальных кресел для детей, не пропускают пешеходов на «зебре» и не оплачивают ранние штрафы. Но не без греха и пешеходы. Так во время рейда полицейские оштрафовали трех человек, которые перебегали дорогу в неположенном месте.