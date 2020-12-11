Волгоградская область продолжает вымирать

В октябре смертность в регионе выросла на 42 процента. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Население Волгоградской области продолжает уменьшаться рекордными темпами. И дело тут даже не в тех, кто меняет место жительства в поисках лучшей жизни, работы и достойной зарплаты. По данным Росстата, в последние месяцы стремительно растет естественная убыль населения: рождаемость падает, смертность резко пошла вверх. Всего за месяц волгоградцев стало на 2454 человека меньше, за текущий год - почти на 10 тысяч.

Так, в октябре 2020 года в Волгограде и области родилось 1685 малышей – это на 350 младенцев или на 17,2% меньше, чем в тот же месяц прошлого года, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы Росстата. При этом смертность в октябре выросла сразу на 42,1%. Ушли из жизни 4139 жителей области – на 1227 человек больше, чем в этот период годом ранее. И дело тут не только в коронавирусе, смертность от которого выросла сразу в 30 раз.

В целом по итогам 10 месяцев 2020 года ситуация пока не столь катастрофическая. Рождаемость снизилась на 8,9%, смертность выросла на 11,3%. Естественная убыль населения в Волгоградской области составила почти 10 тысяч человек, если точнее, то умерших больше родившихся на 9662 человека. Браков заключили почти на 18% меньше, правда, и разводиться стали меньше на 10,5 процента.