Волгоград, Волжский и Камышин продолжают быть в антилидерах по коронавируса

Половина новых случаев ковида приходится на два города и один район Волгоградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередной рекорд по числу новых случаев ковида установлен 11 декабря. 264 заболевших выявили в 22 городах и районах Волгоградской области. Антилидеры прежние. Продолжает прирастать коронавирусом Волгоград. В областном центре сегодня 70 человек получили положительные тесты. Сохраняется непростая ситуация в Камышинском районе, где в пятницу 39 заболевших. В Волжском вирус подхватили 32 жителя.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 11 декабря Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Высокие цифры сегодня в Еланском районе – 18 новых случая коронавируса, 15 человек заразились в Городищенском. В Урюпинском районе 13 жителей начали борьбу с ковидом, в Кумылженском – 12. По 9 положительных тестов в Иловлинском и Фроловском районах, 8 заболевших в Калачевском. В Жирновском, Клетском и Котовском районах COVID-19 подхватили по 6 жителей, а в Ленинском – 4. В Киквидзенском, Новоаннинском и Среднеахтубинском районах по 3 новых случая коронавируса, в Николаевском, Новониколаевском и Старополтавском – по 2. В Быковском и Палласовском районах по 1 заразившемуся.

11 декабря ковид подтвердился у двух малышей первого года жизни. Заболели 5 детей 1-6 лет. Среди школьников коронавирус выявили у 13-ти в возрасте 7-14 лет и у семи 15-17 лет. Подтвердился вирус у 24 волгоградцев 18-29 лет. Наибольший прирост продолжается среди более старшего поколения. Столкнулись с ковидом 88 пациентов, которым от 50 до 64 лет, и 66 человек 30-49 лет. В Волгоградской области продолжается режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Но они все равно заболевают. Сегодня среди них COVID-19 подтвердился у 59 жителей региона.