54 года, без сопутствующих заболеваний: ковид убивает даже молодых и здоровых волгоградцев

Не все выходят из больниц живыми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день от коронавируса в Волгоградской области излечиваются порядка 250 зараженных, но 5-6 человек ежесуточно умирают от осложнений. 11 декабря оперштаб рассказал о шести волгоградцах, которые не смогли победить коварную болезнь. После заражения у всех очень быстро развилась двухсторонняя пневмония. Врачи боролись за их жизни, но не смогли спасти даже тех, у кого не было сопутствующих заболеваний.

54-летнюю женщину из Волгограда до заболевания коронавирусом считали вполне здоровой. Не было проблем ни с сердцем, ни с эндокринной системой, по которым обычно бьет новый вирус. Но и она не смогла справиться с ковидом. Волгоградку лечили в больнице №3, и обратилась она к врачам вовремя. Но это не помогло.

Еще моложе была женщина, которая умерла в Камышинском районе. 48 лет – еще жить да жить. И, заразившись коронавирусом, она верила, что сможет сама победить болезнь. Но спустя 8 дней самостоятельного лечения поняла – дело плохо. Ее госпитализировали в первую горбольницу, но вытащить не смогли. Возможно, повлияло и то, что коронавирусу сопутствовали заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы.

Совсем молодой и мужчина из Калачевского района – он умер в 51 год. Самолечением не занимался, к врачам обратился вовремя, но в больницу по началу его не забрали – прописали лечиться дома. Но мужчине становилось хуже. Потом его пытались спасти врачи госпиталя ветеранов, но не смогли. Ситуацию осложнили сопутствующие заболевания.

Не дожила до пенсионного возраста и жительница Быковского района. Болезнь развивалась быстро – на третий день появления симптомов 58-летняя женщина обратилась к врачу, а сразу после обследования попала в больницу. Врачи говорят, что у нее были проблемы с сердцем эндокринной системой.

73-летняя волгоградка обратилась за медицинской помощью сразу, ей прописали лекарства, но лучше от них не становилось. В госпиталь ветеранов войн она попала с двусторонней пневмонией. Несмотря на то, что врачи старались помочь и лечили ее по рекомендациям Минздрава, женщина умерла.

А 68-летнего жителя Ольховского района в 15-ю больницу привезли уже в тяжелом состоянии, с двусторонней пневмонией и поражением легких. Проблемы с сердцем только усугубили течение болезни. Пациента спасти не смогли.