За поджог больницы в колонии уголовник получил 4,5 года строго режима

Осужденный будет сидеть на четыре года дольше. Фото: Семен ШПАК

Урюпинский городской суд Волгоградской области 10 декабря вынес приговор заключенному Александру Гилязову, который поджег туберкулезную больницу УФСИН, в результате чего погибли два человека. Ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью уголовник отсидит еще 4,5 года в колонии строго режима. Кроме того должен будет выплатить солидную компенсацию ущерба УФСИН, а также расходы на погребение и 300 тысяч рублей компенсации морального вреда родственникам погибших.

- Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимый вину признал полностью, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, 34-летний Александр Гилязов отбывал 8-летний срок в туберкулезной больнице колонии строго режима - лечебно-исправительном учреждении №23 УФСИН России. С начальством и персоналом у него отношения не сложились. Поэтому в марте 2020 года мужчина покинул свою палату и проник в комнату, где хранились личные вещи осужденных. Там он взял спички и поджег полиэтиленовый пакет, от которого загорелись вещи. В результате пожара отравились продуктами горения и погибли двое осужденных, а больнице был причинен значительный материальный ущерб.

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке.