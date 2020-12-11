В Волгограде упавшая на льду пенсионерка отсудила у УК более 50 тысяч

Женщина упала на льду и сломала руку. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В марте 72-летняя жительница Волгограда поскользнулась и упала на обледенелом тротуаре у дома на улице Пархоменко. Результат: закрытый перелом руки и куча нервов на судебные тяжбы. Спустя девять месяцев суд взыскал с управляющей компании ООО «УК Центрального района» более 50 тысяч рублей - компенсацию морального вреда, расходы на лечение и адвоката.

Пенсионерке удалось доказать в суде, что ее травма стала результатом бездействия управкомпании, которая не обработала вовремя придомовую территорию песком или реагентом во время гололеда, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона. Поэтому суд взыскал с коммунальщиков более 11 тысяч рублей затрат на лечение, 30 тысяч рублей – как компенсацию морального вреда, еще 10 тысяч на оплату услуг представителя и 527 рублей на почтовые издержки.

УК Центрального района решение суда обжаловала, но и областной суд тоже встал на сторону пострадавшей от бездействия коммунальщиков. Решение суда первой инстанции оставили без изменения.