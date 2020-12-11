В Волгограде появилась улица КомсАмольская

Указатель с ошибкой установили на проспекте Ленина. Фото: Вера ЧЕРНОВА

В Волгограде, кажется, уже никого не удивить безграмотными баннерами. Да и дорожные указатели порой грешат ошибками. То улицу имени знаменитого композитора назовут в честь какого-то Римского-КорсакОГО. Теперь и одну из центральных улиц Волгограда переименовали в КомсАмольскую. Безграмотный дорожный указатель появился на главной магистрали города – на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пражской.

- Мы в подростковом возрасте, конечно, называли в разговоре Комсомольскую «Комса», но на главной улице города в центре такая вывеска режет глаз. Интересно, перед печатью вывески никто не проверяет? И можно ли ее теперь заменить оперативно? Перед гостями города стыдно, - поделилась с «КП-Волгоград» волгоградка Вера Чернова.

Как пояснили нашему изданию в мэрии, администрация города лишь согласовала место размещения указателя, но заказывал указатель банк.

- Ему уже указали на необходимость заменить указатель, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Кстати, улице Римского-КорсакОГО после нашей публикации вернули прежнее имя в кратчайшие сроки.