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Две трассы Волгоградской области получили статус федеральных

Ремонтировать их будут за счет федерального дорожного фонда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дороги будут ремонтировать за счет федерального центра.

Дороги будут ремонтировать за счет федерального центра.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще две проходящие через Волгоградскую область трассы получили статус федеральных автодорог. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет об автотрассе Пенза – Балашов – Михайловка – А-260 протяженностью 667,5 километра, которая в новом статусе будет обозначаться как Р-207. Вторая дорога Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград длиной 696,6 километра получит наименование Р-229. Отныне ремонт и реконструкция этих магистралей будут финансироваться за счет федерального дорожного фонда. Так что хороших дорог в регионе должно стать больше.

- Передача автомобильных дорог в федеральную собственность позволит в перспективе повысить техническую категорию дороги с III до II и I; увеличить уровень финансирования на содержание магистрали, - пояснили «КП-Волгоград» в облкомдортрансе.

Это значит, что в перспективе дороги будут расширять, строить транспортные развязки, создавать инфраструктуру дорожного сервиса, что даст возможность для развития поселений. Повысится статус и региона, как транспортного узла.

- Важно, что передача этих автомагистралей будет способствовать перераспределению региональных бюджетных средств на ремонт дорог, - подчеркивают в администрации региона.