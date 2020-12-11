Молодая волгоградка на «семерке» протаранила столб и забор

Два человека оказались в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Молодая девушка и ее приятель едва не погибли этой ночью в Волгограде. Авария произошла на улице Профсоюзной в Ворошиловском районе города около тех часов ночи. 20-летняя девушка и 19-летний молодой человек ехали на «семерке» в сторону улицы Козловской. Напротив гостиницы Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya «ВАЗ-2107» влетел сначала в фонарный столб, затем легковушку отбросило на забор.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, по предварительным данным, девушка не справилась с управлением автомобилем. Она сама и ее пассажир получили различные травмы. С места ДТП их увезли в больницу.

Всего за минувшие сутки в Волгограде произошло три ДТП, в которых пострадали люди. Два из них случились в Советском районе города и в обоих случаях под колесами авто пострадали пешеходы.