102 квартиры передадут жителям аварийных домов в Волгограде

Более тысячи волгоградцев переедут в новые квартиры в этом году. Фото: Архив "КП"

Еще 102 квартиры получат в канун Нового года переселенцы из аварийных домов в Волгограде. Мэрия приняла от застройщика очередную партию жилья для расселения трущоб. Это 45 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир в новостройках Кировского района, которые город закупал в прошлом году. Жильцы уже получают ключи от новеньких квартир.

Владельцы аварийных квартир получают новое жилье в собственность, в противном случае с жильцами заключают новые договоры социального найма. Кто-то предпочитает получить денежную компенсацию. В этом случае для оценки привлекают независимых экспертов.

- Суммы выплат за некоторые трехкомнатные квартиры в Кировском и Красноармейском районах достигали трех миллионов рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

В 2020 году мэрия Волгограда объявила аукционы на покупку 139 квартир и уже заключила контракты еще на 180 квартир в новостройках Кировского и Советского районов. Еще сотни волгоградцев смогут отметить новоселье в 2021 году. До конца этого года улучшат жилищные условия более тысячи горожан. Всего же до сентября 2025 года в областном центре планируют расселить более 250 домов, в которых проживают около 9800 человек.