На проспекте Жукова появятся светящийся Дед Мороз и лесные звери

Сказочные звери поселятся на проспекте Жукова. Фото: предоставлено мэрией

Создавать волгоградцам праздничное настроение в канун Нового 2021 года будут светодиодный Дед Мороз с лесными обитателями. Светящиеся фигуры главного волшебника с оленем в упряжке и зверей появятся на разделительной полосе проспекта Жукова в Дзержинском районе. По задумке белые медведи, белка, зайчиха с зайчатами, снеговики-музыканты, волк, лиса и ворона помогают Деду Морозу собирать подарки для детей. Сами подарки и елочные игрушки тоже будут светиться. Волгоградское предприятие уже приступило к созданию новогодней композиции по заказу мэрии.

- Подарки и новогодние шары, компания выполняет из поликомпозита, который может использоваться на протяжении многих лет. Сложные конструкции - из прочного оцинкованного металла, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Это вполне соответствует новой традиции местных властей, когда новогодние украшения города используются много лет, каждый раз меняя место прописки. Из новинок в этом году на центральной набережной появится туннель, который станет частью надписи 2021. Украшения будут и на фонтане «Искусство». В Красноармейском засияют огоньками «Королевская карета», «Световой конь», «Звезды» и другие светодиодные фигуры. В сквере на Тулака поселятся снеговик и Чеширский кот, на Даугавской - снеговик, олени и подарки, на площади Советской - светодиодный фонтан. Украсить обещают все общественные пространства Волгограда.