В Волгограде снесут еще две двухэтажки

Еще два ветхих дома снесут в Волгограде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все больше домов разрушается в заново отстроенном после войны Волгограде. Еще две двухэтажки в северных районах города признали аварийными и подлежащими сносу межведомственные комиссии по результатам рассмотрения заключений Госжилнадзора. Один из ветхих домов 1951 года постройки расположен на улице Быкова, 4, в Тракторозаводском районе. Второй – дом № 3 на улице Северный городок в Краснооктябрьском районе – еще старше, 1947 года рождения.

Согласно региональной программе капремонта, специализированная организация провела инженерные изыскания на ряде многоквартирных домов Волгограда.

- По этим адресам было выявлено наличие многочисленных трещин и повреждений конструктивных элементов, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан, - сообщили «КП-Волгоград» в региональной инспекции Госжилнадзора.

Всего по состоянию на 1 октября 2020 года в Волгоградской области в реестре аварийных домов значится 651 здание, более 540 из них расположены в Волгограде. Все они признаны подлежащими сносу за последние 8 лет.