11 декабря останутся без света жители трех районов Волгограда

Света не будет 8 - 9 часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Снова в эту пятницу тысячи коммунальных страдальцев в Волгограде будут сидеть без электричества, делать домашние дела при свечах и не смогут работать на удаленке. Погрузятся «во тьму» среди дня дома частного сектора в трех районах Волгограда. На этот раз в опубликованном «Россети Юг - Волгоград» графике отключений электричества на 11 декабря 2020 указаны Дзержинский, Кировский и Ворошиловский районы областного центра.

Как сообщили «КП-Волгоград» в РСО, дома на двух улицах обесточат с 9 до 16 часов 11 декабря в Дзержинском районе: улица Семигорская, дома №2а-20, улица Ученическая, дома № 5-21. В Кировском коммунальные мучения будут длиться с 9 утра до 17.00. Отключат свет по адресам: улица Конноармейская, №1а-7, 13-31, 2а-24, переулок Лиговский, дома №3,6,8а. А в Ворошиловском временно пострадают жители частника на улицах: Одесская, № 101,104; Пугачевская, №107-113; Таджикская, №100-120 и 132. Отключения здесь продлятся также с 9 до 17 часов.