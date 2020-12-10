Лети, Дядя Витя: в Волгограде простились со сгоревшим от ковида старейшим парашютистом

Виктору Кисленко был 71 год. Фото: Прыжки с парашютом в Волгограде /АСК Волгограда - vk.com/volgograd_parashut

В этот четверг, 10 декабря, в Волгограде простились с одним из старейших парашютистов города – Виктором Васильевичем Кисленко. Мастер спорта СССР за полвека совершил более шести тысяч прыжков и считался одним из старейших действующих парашютистов в стране. В последние годы все собирался бросить, но без неба и прыжков уже не мог. Две недели назад Виктора Кисленко настиг коронавирус, болезнь развивалась стремительно. Он скончался в ковидном госпитале 6 декабря 2020 года. В феврале ему бы исполнилось 72 года.

- Ушел из жизни Кисленко Виктор Васильевич, он же Дядя Витя, он же Киса. Добрейший человек с колоссальной энергетикой, по нему нельзя было сказать, что ему 72 года. Парашютист, мастер спорта, за плечами около 6000 прыжков. Лети, Дядя Витя, - простились с коллегой в ГАУ ВО «Авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М.Числова».

Виктор Васильевич не расставался с парашютом до последнего. Фото: Прыжки с парашютом в Волгограде /АСК Волгограда - vk.com

О Викторе Кисленко ученики и друзья вспоминают с большой теплотой. Он всегда был готов поддержать, помочь советом. Похоронили его 10 декабря. Старейший парашютист Волгограда нашел последнее пристанище на кладбище Краснооктябрьского района.

«Эх дядя Витя.... Земля небом тебе!», - пишут друзья.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным, близким и друзьям Виктора Васильевича.