В Волгограде закрыли обувной магазин из-за повторных нарушений антикоронавирусных мер

Магазин будет простаивать без выручки в канун нового года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде судам часто приходится выносить решения, из-за которых предприятия мелкого бизнеса временно закрываются. А все из-за несоблюдения правил, которые направлены на нераспространение коронавируса. Сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицией и чиновники строго за этим следят, совершая рейды в магазины, кафе и другие места, где есть скопление людей. И если находят недочеты, просят устранить предпринимателей. Во время одной из проверок в ТРК «Мармелад» выдали предписание руководителю ООО «А.Б.-Рокко», чтобы тот провел дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Эта организация занимается продажей обуви в магазине «VITACCI». Но недочеты ко второму рейду ревизоров не исправили.

Руководство магазина не обеспечило продавцов запасом масок, не было антисептиков и оборудования для обеззараживания воздуха, также в торговом зале каждые 2-4 часа не проводилась дезинфекция контактных поверхностей.

Роспотребнадзор направил административное дело в суд. А перед его решением магазин закрылся для покупателей. Придется простаивать еще определенное время. Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, Дзержинский районный суд приостановил деятельность магазина «VITACCI» на 10 суток.