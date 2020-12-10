Аварию на канализации устраняют в Дзержинском районе Волгограда

Концессии устраняют повреждение. Фото: КВ

Неподалеку от Димитриевского кладбища в Дзержинском районе Волгограда в среду 10 декабря прорвало канализационный коллектор диаметром 1200 мм. На улице Карла Либкнехта обрушился верхний свод части железобетонной трубы. Коммунальную аварию сейчас устраняют бригады «Концессий водоснабжения». Так как этот канализационный коллектор обеспечивает отвод стоков из огромного жилого массива на 7 Ветрах и далее, его решили восстанавливать без отключений воды.

- Вместо замены поврежденного фрагмента трубы, данный участок полностью закроют герметизирующим внешним саркофагом, - рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании.

На месте коммунальной аварии сейчас работают несколько бригад, экскаватор, тракторы-откачки, комбинированная каналопромывочная машина. Задача у них сложная – мало того, что сам коллектор огромный, так еще и проложен он на глубине более 7 метров.

Напомним, это тот самый коллектор, из-за которого не раз заливало зловонной жижей поселок Ангарский. Там только недавно была подобная ситуация.